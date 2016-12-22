Комиссия Поклонской отклонила все жалобы на депутатов Госдумы

Всего в 2017 году в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью деклараций депутатов поступило восемь обращений с информацией о возможных нарушениях. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщила председатель комиссии Наталья Поклонская.

Поклонская подтвердила, что на нее саму также была подана жалоба. При этом ни по одному из восьми обращений не было установлено достаточных оснований для проведения проверки, подчеркнула она. Ни одно из них не было направлено уполномоченным органо​м, имеющим право инициировать проверку.

Согласно положению о комиссии, основанием для проверки достоверности сведений в декларациях депутатов является информация, представленная правоохранительными и налоговыми органами, руководящими органами политических партий, общественной палатой, СМИ. В связи с этим обращения не рассматривались комиссией, заключила Поклонская.

Наталья Поклонская была выдвинута на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов в сентябре 2016 года.

В мае российское отделение международного Центра антикоррупционных исследований Transparency International анонсировало начало расследования в отношении Поклонской. В июне борцы с коррупцией сообщили, что нашли незадекларированную квартиру Поклонской в Донецке. Однако через несколько дней Поклонская опубликовала документы на квартиру, из которых следует, что она не является ее владелицей. По ее словам, документы были переданы ей настоящими хозяевами квартиры.