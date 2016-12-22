Крымского журналиста «Радио Свобода» осудили за сепаратизм

Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, приговорил внештатного корреспондента «Радио Свобода» Николая Семену к двум с половиной годам лишения свободы условно и лишил его права заниматься публичной деятельностью в течение трех лет. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин, защищавший Семену.

Журналист признан виновным по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием СМИ).

Сабинин в беседе с РБК назвал решение суда «не таким уж плохим». «Ведь из 15 известных случаев по статье о сепаратизме только одного оштрафовали. В остальных случаях наказание связано с лишением свободы. В нашем случае процесс можно считать удачей, ведь судья внял доводам и потому приговор все-таки условный», — пояснил Сабинин. Адвокат добавил также, что намерен подать апелляцию после получения текста приговора.

«В сентябре 2015 года во время энергоблокады Крыма Семена опубликовал статью. Он выразил мысль, что любая блокада со стороны Украины — это положительное действие, которое может вынудить Россию уйти с полуострова. Это мнение посчитали призывом к сепаратизму, и у него состоялось шесть обысков», — рассказал РБК журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который занимался делом Семены. Он уточнил, что Семена после вступления приговора в силу не сможет работать журналистом и публиковать свое мнение в соцсетях. По словам Наумлюка, Семена является одновременно гражданином Украины и России.