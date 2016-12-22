Режиссер «Матильды» пригласил британскую королевскую семью на премьеру

Режиссер Алексей Учитель пригласил принца Майкла Кентского и других членов английской королевской семьи на премьеру фильма «Матильды», которая состоится в ноябре в рамках Недели российского кино в Великобритании. Об этом он рассказал РБК.

Организаторы фестиваля сообщили «РИА Новости» о надежде на то, что королевская семья примет приглашение.

«Исхожу из того, что связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю. Поскольку император Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V и они были похожи как близнецы, было бы бесконечно интересно узнать мнение членов королевской семьи о моей интерпретации событий из жизни последнего российского монарха», — сказал режиссер, отметив, что участие членов королевской семьи было бы для него большой честью.

Неделя российского кино пройдет в Великобритании с 19 по 26 ноября. Мероприятия состоятся на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Зрителям покажут более 50 фильмов. Почетными гостями станут российские режиссеры Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский, актер Александр Петров и другие деятели российской и международной киноиндустрии.

Помимо «Матильды», зрители увидят фильмы «Притяжение», «Время первых» и другие. Полная программа фестиваля будет объявлена на пресс-конференции 25 сентября в Москве.

Фильм «Матильда» повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий престолонаследник Николай II. В России премьера запланирована на 23 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга.