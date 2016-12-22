Режиссер «Матильды» пригласил британскую королевскую семью на премьеру

Режиссер Алексей Учитель пригласил принца Майкла Кентского и других членов английской королевской семьи на премьеру фильма «Матильды», которая состоится в ноябре в рамках Недели российского кино в Великобритании. Об этом он рассказал РБК.
Организаторы фестиваля сообщили «РИА Новости» о надежде на то, что королевская семья примет приглашение.
«Исхожу из того, что связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю. Поскольку император Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V и они были похожи как близнецы, было бы бесконечно интересно узнать мнение членов королевской семьи о моей интерпретации событий из жизни последнего российского монарха», — сказал режиссер, отметив, что участие членов королевской семьи было бы для него большой честью.
Неделя российского кино пройдет в Великобритании с 19 по 26 ноября. Мероприятия состоятся на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Зрителям покажут более 50 фильмов. Почетными гостями станут российские режиссеры Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский, актер Александр Петров и другие деятели российской и международной киноиндустрии.
Помимо «Матильды», зрители увидят фильмы «Притяжение», «Время первых» и другие. Полная программа фестиваля будет объявлена на пресс-конференции 25 сентября в Москве.
Фильм «Матильда» повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий престолонаследник Николай II. В России премьера запланирована на 23 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.