Конфликт с оппозицией довел до слез спикера сербского парламента

В Сербии словесная перепалка в парламенте довела до слез председателя Народной скупщины Майю Гойкович. Члены оппозиции обвинили ее в дискриминации депутата-инвалида Люпки Михайловски, сообщает РТС.

Люпка Михайловски входит в состав оппозиционного политического движения «Доста», представленного в сербском парламенте. На прошедшем заседании Скупщины Гойкович отказалась предоставить ей слово, несмотря на поступивший от депутата запрос. В ответ на это другая представительница «Доста» Александра Ерков обвинила с трибуны Гойкович в дискриминации депутата-инвалида. Как заявила Ерков, не дав слово Михайловски, спикер своими действиями «оскорбила достоинство парламента и всех граждан страны», передает ее слова РТС.

В ответ Гойкович заявила, что эти обвинения стали для нее оскорблением. Она рассказала, что в ее семье тоже был инвалид. «Мне стыдно за тебя», — ответила Гойкович и в слезах покинула зал заседания. Видео инцидента опубликовало РТС.

Видео: РТС

Майя Гойкович была избрана председателем Народной скупщины Сербии в апреле 2014 года. До прихода в парламент она была мэром города Нови-Сад. Она является членом Сербской прогрессивной партии, к которой относится и действующий президент страны Александр Вучич.