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МИД посоветовал отказаться от поездок на Карибы из-за урагана «Мария»
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МИД посоветовал отказаться от поездок на Карибы из-за урагана «Мария»
Общество, 16:04
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МИД посоветовал отказаться от поездок на Карибы из-за урагана «Мария»

Ситуационно-кризисный центр МИДа в пятницу, 22 сентября, выпустил предупреждение для российских туристов в связи с ураганом «Мария». Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в страны Карибского бассейна, говорится в сообщении центра в Twitter.

«Рекомендуется избегать посещения таких стран, как Пуэрто-Рико, Доминика, Багамские острова, Доминиканская Республика и другие», — заявили в центре.

Накануне МИД также предупредил россиян об ухудшении обстановки в северо-восточных штатах США из-за прохождения тропического шторма «Хосе».

Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике 16 сентября. Он направился на северо-запад, в сторону стран Карибского бассейна, и превратился в ураган. 19 сентября ему была присвоена пятая (самая высокая) категория опасности. Скорость ветра в урагане достигает 260 км/ч.

Накануне, 21 сентября, дошедший до Пуэрто-Рико ураган лишил электричества все население острова. Ветром было повреждено несколько ключевых линий электропередачи. Полное восстановление электроснабжения, по оценкам местных властей, может занять несколько месяцев. Кроме того, ураган уже ударил по Доминике, где его жертвами стали 14 человек.

Теги: МИД , Карибы , Туризм , ураган "Мария"
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