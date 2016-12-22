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ФРГ обвинила спецслужбы Вьетнама в похищении бизнесмена в Берлине
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ФРГ обвинила спецслужбы Вьетнама в похищении бизнесмена в Берлине
Политика, 15:51
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ФРГ обвинила спецслужбы Вьетнама в похищении бизнесмена в Берлине

Германия прекращает стратегическое партнерство с Вьетнамом и высылает сотрудника вьетнамского посольства из-за подозрения в причастности властей страны к похищению человека, совершенному в Берлине. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Как пишет Die Welt, похищение было совершено 23 июля в парке Тиргартен. Вооруженные люди усадили в машину и увезли в неизвестном направлении бизнесмена Чинь Суан Тханя. Ранее 51-летний мужчина был партийным функционером во Вьетнаме. В настоящее время он является главой дочерней компании государственной нефтегазовой компании PetroVietnam и обвиняется вьетнамскими властями в причинении убытков госструктурам.

Вскоре после похищения мужчина оказался в заключении во Вьетнаме. МИД Вьетнама утверждает, что он добровольно вернулся в страну, однако немецкие власти не верят этой версии.

С 10 августа расследование инцидента ведет прокуратура Германии. МИД ФРГ подчеркнул, что «похищение на немецкой земле совершенно неприемлемо». Действия вьетнамских спецслужб в Берлине расценили как «грубое нарушение законодательства Германии и международного права». «Мы неоднократно в ясной форме сообщали свои требования правительству Вьетнама и давали понять, что мы оставляем за собой право принимать дальнейшие меры», — подчеркнули в МИДе. В связи с отказом Вьетнама извиниться за свои действия и отказом сотрудничать в расследовании Германия решила отказаться от стратегического партнерства с Ханоем и выслать сотрудника вьетнамского посольства.

Ранее МИД ФРГ уже объявил персоной нон грата представителя разведки при посольстве Вьетнама в Берлине. В Германии отметили, что восстановлению отношений между двумя странами может поспособствовать только беспристрастное расследование инцидента.

Теги: Германия , Вьетнам , похищение
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