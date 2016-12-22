В Чите арестовали начальника оперчасти полиции по обвинению в краже

В городе Чите начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД России по Забайкальскому краю подполковника Дмитрия Неделькина арестовали по обвинению в хищении имущества в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Против подполковника было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как отмечается в сообщении, по делу задержаны Неделькин и один из его подчиненных. В отношении последнего суд решает вопрос о мере пресечения.

Подробности уголовного дела не разглашаются в интересах следствия.

В четверг, 21 сентября, местное издание «Забмедиа» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщало, что в рабочем кабинете Неделькина проходили обыски.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю, после задержания Неделькина была назначена служебная проверка. В том случае, если вина подполковника будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов по «отрицательным основаниям».