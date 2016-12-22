В Госдуме отчитали депутатов за некорректное обращение к пожилым женщинам

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сделал замечание депутату от ЛДПР Сергею Иванову и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хамиту Мавлиярову за некорректное обращение к пожилым женщинам. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на пленарном заседании в пятницу, 22 сентября, при обсуждении законопроекта, предполагающего проведение общественных обсуждений по градостроительным проектам в интернете, Иванов и Мавлияров назвали пожилых женщина «бабками».
«Вам, наверное, известна пословица, что бабки решают все. В данном случае бабки как раз не умеют пользоваться интернетом, поэтому их участие в этом процессе под вопросом», — сказал Иванов, обращаясь к Мавлиярову.
Последний ответил, что «бабки-то как раз все знают и пользуются интернетом, а об изменении барреля нефти бабки знают быстрее, чем специалисты».
Александр Жуков, который вел пленарное заседание, заявил, что «к пожилым женщинам лучше по-другому обращаться как-то».