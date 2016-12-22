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Власти Москвы заявили о готовности к отопительному сезону
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Власти Москвы заявили о готовности к отопительному сезону
Общество, 14:03
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Власти Москвы заявили о готовности к отопительному сезону

Москва завершила подготовку к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

По его словам, к запуску отопления подготовлены все 72,5 тыс. зданий и сооружений столицы, в том числе 33 тыс. жилых зданий и 9 тыс. зданий объектов социальной сферы.

К началу отопительного сезона готовы 16 ТЭЦ «Мосэнерго», 172 тепловые станции и котельные, более 10,2 тыс. тепловых пунктов, 495 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тыс. км газовых сетей и 158 высоковольтных подстанций.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, были созданы 659 аварийно-восстановительных бригад, которые будут работать для бесперебойного энергоснабжения и оперативно устранять технические сбои. Бригады оснащены 745 единицами аварийной техники и тремя мобильными котельными.

Как рассказал Бирюков, к осени и зиме также подготовлены водопроводные, канализационные, водосточные сети и инженерно-технические сооружения. Он отметил готовность 146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов, которые могут уничтожать 55 тыс. куб. м снега в сутки. Также к работе готовы 24,9 тыс. единиц специализированной техники, добавил заместитель мэра. Он подчеркнул, что со всеми принятыми мерами Москва «уверенно» пройдет отопительный сезон без нарушений в системах энергообеспечения.

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, последние несколько лет отопление в столице включается в последнюю неделю сентября или первую неделю октября. Для начала отопительного сезона среднесуточная температура в Москве в течение пяти дней должна составлять менее восьми градусов. Кроме того, синоптики должны подтвердить прогноз на ее дальнейшие снижение.

Теги: Москва , отопительный сезон , Отопление
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