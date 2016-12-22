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В Большой театр приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской
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В Большой театр приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской
Конфликт вокруг «Матильды», 13:53
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В Большой театр приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской
Элеонора Севенард (Фото: личная страница Элеоноры Севенард в «ВКонтакте»)

В труппу Большого театра приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской Элеонору Севенард.​ Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы театра Катерина Новикова.

По ее словам, Севенард была принята в труппу в этом сезоне. «Мы не держим в руках никаких документов, [подтверждающих родство], но вроде бы она родственница Кшесинской», — сказала Новикова.

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выпускницей которого является Элеонора Севенард, подтвердил РБК ее родство с Матильдой Кшесинской. «Это лучшая выпускница [академии] прошлого года, и за последние 25 лет из школ подобных людей выпускалось только еще две. Сразу было понятно, что она будет серьезной балериной. Она действительно является родственницей Кшесинской», — сказал Цискаридзе.

Как сообщается на сайте Большого театра, Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В 2017 году она выпустилась из петербургской Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Во время обучения Севенард принимала участие в спектаклях Мариинского театра и ездила на гастроли академии в Литву и Латвию.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Балерина была задействована в постановке балета «Элементариум» на музыку Сергея Прокофьева, исполняла партию Маши-Принцессы в балете «Щелкунчик» Петра Чайковского. Кроме того, Севенард танцевала главную партию в балете «Фея кукол» австрийского композитора Йозефа Байера.

https://www.instagram.com/p/BYaCxdCl8bK/?taken-by=elya_7ard

https://www.instagram.com/p/BWaz7VSFGh6/?taken-by=elya_7ard

Матильда Кшесинская — прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Его Величества Императорских театров. Балерина танцевала в балетах Мариуса Петипа и Льва Иванова. В 1911 году участвовала в дягилевских «Русских сезонах» в Лондоне.

Также Кшесинская известна своими отношениями с августейшими особами Российской империи. В частности, она была фавориткой цесаревича Николая (1892–1894). В 1921 году она стала супругой великого князя Андрея Романова.

В октябре на экраны выйдет скандальный фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» о романе балерины и будущего императора Николая II.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: театр , фильм «Матильда» , Большой театр
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