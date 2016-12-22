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Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе обнаружили поражающие элементы
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Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе обнаружили поражающие элементы
Общество, 13:02
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Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе обнаружили поражающие элементы

Самодельное взрывное устройство, взорвавшееся на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро, было начинено поражающими элементами и большим количеством взрывчатки. Об этом в интервью радиостанции LBC сообщила шеф лондонской полиции Крессида Дик, передает Reuters.

«Это была очень опасная бомба. Она взорвалась частично. В ней было большое количество взрывчатого вещества и она была начинена шрапнелью», — заявила Дик. Она подчеркнула, что «все могло быть гораздо хуже».

Взрыв на станции «Парсонс Грин» в метро Лондона. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Теракт в лондонском метро произошел 15 сентября. В результате взрыва самодельного устройства пострадали 30 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического».

На следующий день были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту. Телеканал Sky News узнал имя одного из них. По данным телеканала, это 21-летний молодой человек по имени Яя Фаррух.

Теги: Лондон , Теракт
Главное
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