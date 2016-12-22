Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии актера

Состояние актера Николая Караченцова «не вызывает опасений». Об этом РБК заявил его сын Андрей.
«Еще продолжается обследование, на следующей неделе будут известны результаты. Папу переместили из реанимации в палату. Состояние его хорошее на данный момент», — заявил Андрей Караченцов.
Накануне, 21 сентября, сын актера сообщил о переводе отца в палату реанимации. При этом Андрей Караченцов подчеркивал, что состояние актера «стабильное и хорошее».
Караченцов 18 сентября поступил в хирургическое отделение НИИ Склифосовского на плановую госпитализацию. На следующий день его жена Людмила Поргина сообщила, что у артиста «все в порядке», он проходит «осеннее обследование».
В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского РБК тогда сообщали, что у Караченцова состояние средней тяжести.