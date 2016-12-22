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Жертвами взрыва на юге Таиланда стали четверо военных
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Жертвами взрыва на юге Таиланда стали четверо военных
Общество, 10:30
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Жертвами взрыва на юге Таиланда стали четверо военных

Четверо рейнджеров-добровольцев погибли, еще пять человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в районе Саи Бури провинции Паттани в Таиланде. Взрывное устройство было заложено под полотно дороги. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела полицейского участка Саи Бури.

Подорвался военный пикап, который перевозил военный патруль из девяти человек. Среди раненых — пятеро членов патруля и женщина, которая в момент взрыва оказалось неподалеку от машины.

Трое рейнджеров находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте ЧП работают судмедэксперты.

На курортах Таиланда произошла серия взрывов. Фоторепортаж Еще 6 фото
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В середине августа на автодороге в провинции Наратхиват на юге Таиланда взорвалась самодельная бомба весом 20 кг. Пострадавших не было, но на дороге образовалась воронка глубиной в 1,5 м и шириной в 2,5 м. По данным полиции, взрывчатку заложили сепаратисты. Она должна была сработать, когда по дороге проезжал патруль с солдатами армии правительства Таиланда.

В вечером 11 и 12 августа в нескольких таиландских городах — Хуахине, Патонге, Пхукете и Нга — произошли взрывы. Сообщалось о четырех жертвах взрывов и «десятках» пострадавших.

Теги: взрыв , Таиланд , самодельная бомба , Паттани
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