Полиция задержала группу подделавших более 4 млн руб. фальшивомонетчиков

Полиция задержала группу фальшивомонетчиков, подделавших банкноты на сумму около 4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, межрегиональная этническая группа организовала и наладила сбыт в Крыму и Севастополе поддельных купюр номиналом в 1000 и 5000 руб.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены структура группы, организаторы и активные участники, а также способы доставки фальшивок в регион», — заявила Волк. По ее словам, двое злоумышленников были задержаны в Крыму при сбыте поддельных денег, еще двое — в Москве. Подозреваемые заключены под стражу.

Волк также сообщила, что во время обысков в квартире, где проживали подозреваемые, было обнаружено и изъято специальное оборудование и поддельные купюры на общую сумму более 4 млн руб.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).