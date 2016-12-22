СК начал проверку после отравления школьников в Хакасии

Следственный комитет по Республике Хакасия начал доследственную проверку по факту отравления детей в школе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению СК, информация об отравлении учеников школы №26 города Абакана поступила 21 сентября. По предварительным данным, шесть учащихся младших классов образовательного учреждения были госпитализированы в инфекционную больницу города Абакана с признаками острой кишечной инфекции. В СК отметили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проверка была организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В августе в Бурятии на фестивале Baikal Dance Camp, который проводился на территории одной из туристических баз в Кабанском районе республики, произошло массовое отравление. Общее число отравившихся составило 72 человека, из них 60 — дети. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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