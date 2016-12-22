СМИ сообщили о загоревшемся после жесткой посадки в Казахстане вертолете

Вертолет Ми-2 загорелся после жесткой посадки в Акмолинской области в Казахстане. Об этом «Интерфакс-Казахстан» сообщил источник.

По словам собеседника, инцидент произошел в Аккольском районе около 01:00 по местному времени (22:00 мск). Согласно одной из версий, вертолет, выполнявший работы по охране леса, столкнулся с землей. После этого, по словам собеседника, Ми-2 загорелся.

В результате случившегося пострадали три человека. Они были доставлены в больницу, добавил источник.

В комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана сообщили, что жесткую посадку совершил вертолет Ми-2 авиакомпании «Тянь-Шань». Там отметили, что экипаж жив.

В начале сентября в Актюбинской области Казахстана совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. С места происшествия были эвакуированы три члена экипажа и один пассажир. В результате случившегося никто не пострадал.