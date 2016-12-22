Трамп призвал Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Петра Порошенко продолжить работу по улучшению бизнес-климата на Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Лидеры стран провели встречу, в ходе которой Трамп заявил, что приветствует реформы на Украине, которые «способствуют экономическому росту страны и ее оборонному потенциалу». Он призвал Порошенко продолжать работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата в стране.

Стороны также обсудили пути достижения мира на востоке Украины. Американский президент подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, говорится в сообщении Белого дома.

Встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко состоялась на полях полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 21 сентября. По итогам встречи украинский президент рассказал, что США поддерживают позицию Киева по размещению миротворцев с мандатом Совбеза ООН в Донбассе.

Он уточнял, что предложение Украины подразумевает получение миротворцами мандата на действия на всей территории страны, которую контролируют самопровозглашенные ДНР и ЛНР, в том числе участок границы с Россией, которые Киев не контролирует. Позиция Украины, по его словам, «исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира».

Главной целью США и Украины, по словам Порошенко, обозначена «деоккупация». «Это то, что хочу я как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира», — говорил он. Он также отмечал, что обсуждает с Трампом укрепление двусторонних отношений.