Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,84 EUR Нал. 69,56 68,94 USD Бирж. 57,90 -0,22 EUR Бирж. 69,15 +0,04 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3657,45 +36,31 ММВБ 2060,24 +0,13% РТС 1120,13 -0,20% Brent 56,37 -0,14% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7263,90 -0,11%
Ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк
Лента новостей
Трамп назвал Эрдогана своим другом 03:03, Политика СМИ показали видео боя террористов с российским взводом в Сирии 02:15, Политика Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО 02:04, Политика Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии 01:29, Политика ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии 01:13, Политика Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны 00:38, Политика Число жертв в результате землетрясения в Мексике возросло до 273 человек 00:15, Общество Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными 00:00, Финансы Побывавшим в КНДР самолетам и судам запретили посещать США 180 дней 21 сен, 23:52, Политика В Москве госпитализировали автора «Приключений пингвиненка Лоло» 21 сен, 23:42, Общество Полтриллиона на двоих: что вскрыл запуск нового механизма санации банков 21 сен, 23:39, Финансы Минюст ответил Совету Европы по поводу судебного решения по Навальному 21 сен, 23:11, Политика Десять команд Премьер-лиги вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала 21 сен, 22:52, Спорт Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным 21 сен, 22:35, Фотогалерея  Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль 21 сен, 22:20, Финансы Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар» 21 сен, 22:18, Общество Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур 21 сен, 22:02, Фотогалерея  Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России 21 сен, 21:58, Финансы Франция допустила пропуск Олимпиады-2018 из-за угрозы безопасности 21 сен, 21:53, Спорт Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета 21 сен, 21:49, Общество В «Телеграфе» признали существование иска к экс-менеджеру «ВКонтакте» 21 сен, 21:37, Общество Почему правительство Испании объявило местным властям Каталонии войну 21 сен, 21:34, Политика Военные России и США показали друг другу карты с позициями войск в Сирии 21 сен, 21:21, Политика СКР возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону 21 сен, 21:14, Общество «Локомотив» потерял шансы защитить титул обладателя Кубка России 21 сен, 21:13, Спорт Прожиточный минимум в России превысил 10 тыс. руб. 21 сен, 21:08, Экономика Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года 21 сен, 20:55, Экономика ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово 21 сен, 20:45, Общество
Ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк
Технологии и медиа, 03:41
0
Ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области со спутником системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, сообщили «РИА Новости» ​в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ракета стартовала в 3:03 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома. Руководил пуском «Союза-2.1в» командующий космическими войсками Александр Головко. «Все предстартовые операции и старт РКН «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В 3:12 ракета-носитель вывела на низкую околоземную орбиту космическую головную часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М». В Минобороны добавили, что это уже третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2017 году.

Ранее ракету-носитель «Союз-2.1в» с космическим аппаратом Минобороны запустили ​с космодрома Плесецк 23 июня. До этого «Союз-2.1в» стартовал с Плесецка 25 мая. Пуски также прошлм в штатном режиме.

Теги: Минобороны , ракета , Плесецк , "Союз-2.1б" , "Глонасс-М"
Главное
Ким Чен Ын счел заявление Трампа об «уничтожении» КНДР объявлением войны Политика
Материалы по теме
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны Технологии и медиа
Из Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником Минобороны Общество
Запуск ракеты «Союз-2.1б» отложен из-за расследования аварии «Прогресса» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку