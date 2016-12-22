Ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области со спутником системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, сообщили «РИА Новости» ​в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ракета стартовала в 3:03 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома. Руководил пуском «Союза-2.1в» командующий космическими войсками Александр Головко. «Все предстартовые операции и старт РКН «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В 3:12 ракета-носитель вывела на низкую околоземную орбиту космическую головную часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М». В Минобороны добавили, что это уже третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2017 году.

Ранее ракету-носитель «Союз-2.1в» с космическим аппаратом Минобороны запустили ​с космодрома Плесецк 23 июня. До этого «Союз-2.1в» стартовал с Плесецка 25 мая. Пуски также прошлм в штатном режиме.