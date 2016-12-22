СКР возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону

По факту возгорания в десятиэтажной гостинице «Торн Хаус» в центре Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Жертвами пожара стали два человека. По данным МЧС, огонь смог быстро распространиться по зданию из-за горючей обшивки

Фото: Сергей Кузнецов / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пожара в десятиэтажной гостинице «Торн Хаус» в центре Ростова-на-Дону. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

По ее словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Гагалаева отметила, что следователи и криминалисты осматривают место пожара и допрашивают свидетелей, а также владельца и сотрудников гостиницы.

Одной из причин быстрого распространения огня по фасаду ростовской гостиницы стало использование в обшивке здания горючих материалов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

«Здание обшито горючими воспламеняющимися материалами, хотя само оно кирпичное. Огонь моментально поднялся снизу вверх по фасаду», — заявил представитель пресс-службы. По словам информированного источника агентства, гостиница могла быть построена с нарушениями. По предварительной информации, плиты, которыми было обшито здание гостиницы, частично состоят из пластика. Такими плитами запрещено производить обшивку многоэтажных конструкций», — сообщил источник.

Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону произошел днем 21 сентября. Возгорание возникло в здании по адресу: переулок Семашко, 50б. В МЧС сообщили РБК, что площадь пожара достигала 800 кв. м. Пожар был локализован в 15:15 мск и ликвидирован в 16:56 мск. Жертвами пожара стали два человека.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 75 человек и 25 единиц техники. Помимо самой гостиницы загорелись четыре машины, которые стояли рядом со зданием.