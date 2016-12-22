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Учитель оценил выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар»
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Учитель оценил выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар»
Общество, 19:55
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Учитель оценил выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар»

Выдвижение фильма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева на премию «Оскар» от России — «это хороший выбор оскаровского комитета, ведь было много достойных фильмов, а «Нелюбовь» имеет все шансы на победу», сообщил в четверг, 21 сентября, в беседе с РБК режиссер Алексей Учитель.

«Это («Нелюбовь») хороший фильм, который я смотрел дважды, и соответственно его можно смело рекомендовать на премию», — рассказал Учитель. Его фильм «Матильда», который стал темой резонансного обсуждения в российском обществе, ранее также назывался в числе претендентов на выдвижение на «Оскар».

Ранее в четверг, 21 сентября, стало известно, что картина Звягинцева «Нелюбовь» выдвинута от России на получение кинопремии ​«Оскар». Как сообщил РБК директор департамента кинематографии Минкульта России Вячеслав Тельнов, лента «заслуженно выдвинута от России на «Оскар». По его мнению, пока непросто оценить шансы картины, ранее отмеченной на Каннском кинофестивале, на получение «Оскара». «Шансы сложно оценить, необходимо понимать, кто конкуренты. Но будем надеяться, что шансы [на победу] будут достаточно высоки», — добавил он.

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На Каннском кинофестивале в мае этого года «Нелюбовь» получила приз жюри. Для Звягинцева это была уже не первая награда в Каннах. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014 году был отмечен за лучший сценарий с «Левиафаном». 90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года.

Теги: «Оскар» , Андрей Звягинцев
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