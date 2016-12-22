Предприятие Лужкова отметили за разведение ганноверских лошадей

Предприятию экс-мэра Москвы Юрия Лужкова ​«Частный конный завод Веедерн», расположенному в Калининградской области, присвоили статус ​племенного репродуктора по разведению лошадей ганноверской породы. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Агрокомпания стала второй в России, получившей подобный статус. Как поясняется в сообщении, он присваивается за высокие показатели в разведении породы. Как отметили в Калининградском правительстве, конезавод Лужкова — «единственное в России предприятие по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород».

После ухода с поста столичного градоначальника Юрий Лужков занялся агробизнесом. В 2015 году стало известно, что на калининградском агрокомплексе Лужкова было запущено производство гречки. «Лужков сам в Калининграде живет, по полям ходит и во время сбора урожая сидит на комбайне, работает», — заявили тогда в пресс-службе компании. В сентябре 2016 года на награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в Кремле Лужков рассказал, что выращивает гречку для Балтийского флота и предложил Путину обсудить развитие сельского хозяйства.



В конце августа стало известно, что Юрий Лужков также намерен заняться производством медицинских препаратов из выращиваемой под Калининградом гречихи. На предприятии экс-мэра будут производить витаминный препарат рутин, применяющийся для укрепления кровеносных сосудов.