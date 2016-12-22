В Ростове-на-Дону нашли тело второго погибшего при пожаре

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

В Ростове-на-Дону загорелось десятиэтажное здание по адресу: ул. Семашко, д. 50Б. Помимо гостиницы «Торн Хаус» огонь охватил и припаркованные поблизости автомобили. Площадь пожара в МЧС оценили в 800 кв. м. В ведомстве также сообщили об одном погибшем. В 14:00 пожару присвоили третью категорию сложности.

Пожар был локализован в 15:15.

По словам очевидца Лидии Немчик, огонь со здания отеля частично перекинулся на соседнее здание. «Несколько машин сгорели, огонь распространялся вертикально, сразу несколько этажей, чуть не перекинулся на соседний жилой дом», — рассказала она РБК.