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В Ростове-на-Дону нашли тело второго погибшего при пожаре
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В Ростове-на-Дону нашли тело второго погибшего при пожаре
Общество, 16:15
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В Ростове-на-Дону нашли тело второго погибшего при пожаре

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

В Ростове-на-Дону загорелось десятиэтажное здание по адресу: ул. Семашко, д. 50Б. Помимо гостиницы «Торн Хаус» огонь охватил и припаркованные поблизости автомобили. Площадь пожара в МЧС оценили в 800 кв. м. В ведомстве также сообщили об одном погибшем. В 14:00 пожару присвоили третью категорию сложности.

Пожар был локализован в 15:15.

По словам очевидца Лидии Немчик, огонь со здания отеля частично перекинулся на соседнее здание. «Несколько машин сгорели, огонь распространялся вертикально, сразу несколько этажей, чуть не перекинулся на соседний жилой дом», — рассказала она РБК.

Теги: Пожар , Ростов-на Дону
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