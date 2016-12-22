В Одинцово электричка наехала на мужчину

Электричка наехала на мужчину в подмосковном городе Одинцово. Об этом РБК сообщила очевидец происшествия.

По ее словам, электричка, ехавшая из Москвы, при остановке на платформе Одинцово сбила человека. «Все стоит, никого уже минут 10 нет, никто из-под поезда [человека] не достает. Движение нарушено в направлении Можайска», — рассказала очевидец.

Как сообщили РБК в пресс-службе филиала РЖД «Московская железная дорога», инцидент произошел в 14:07 мск на станции Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги.

По предварительной информации, мужчина пытался залезть на платформу. В это время к ней подъезжала электричка. Машинист прибегнул к экстренному торможению, подал звуковые и световые сигналы, однако не смог избежать столкновения. В результате пострадавшего госпитализировали.

Из-за происшествия изменился график движения пяти пригородных поездов по направлению из Москвы, отметили в пресс-службе филиала РЖД. Они следуют по маршруту с отклонением от 9 до 25 минут.

Ранее, 16 сентября, поезд наехал на двух людей на московской станции Нижние Котлы. Двое мужчин пытались залезть на платформу, когда к ней приближался пассажирский поезд, следовавший по направлению Москва — Волгоград. В результате аварии двое мужчин получили травмы.