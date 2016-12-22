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«Яндекс» продемонстрировал Путину собственный беспилотный автомобиль
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«Яндекс» продемонстрировал Путину собственный беспилотный автомобиль
Технологии и медиа, 15:56
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«Яндекс» продемонстрировал Путину собственный беспилотный автомобиль
Владимир Путин во время презентации прототипа беспилотного автомобиля «Яндекс. Такси» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

​Президенту Путину продемонстрировали беспилотный автомобиль во время посещения им офиса компании «Яндекс». Как передает корреспондент РБК, глава государства убедился, что машина может перемещаться без водителя.

Беспилотным автомобилям решили написать новую стратегию
Технологии и медиа

«Яндекс» в данный момент проводит испытания программного обеспечения для беспилотных автомобилей на базе гибридной Toyota Prius+, над которым, по словам источника РБК, работы ведутся с 2016 года. В мае компания опубликовала видео испытаний беспилотника.

Видео: Яндекс

Визит Путина в «Яндекс» был анонсирован 20 сентября. Как сообщила пресс-служба Кремля, главе государства намеревались продемонстрировать разработки компании в области онлайн-сервисов и искусственного интеллекта. В частности, «Яндекс» был намерен показать президенту беспилотный автомобиль собственной разработки.

Медведев пообещал льготы производителям беспилотных автомобилей
Бизнес

В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать условия для использования беспилотных автомобилей в России. В том же месяце стало известно, что в Москве открылась трасса для тестирования беспилотного транспорта. В середине августа Росавтодор заявил о проведении испытаний беспилотных грузовиков «КамАЗ» на российских дорогах в 2018 году. Одним из участков испытаний проекта «Караван» определена трасса Казань — Набережные Челны. В начале сентября рабочая группа AutoNet приступила к созданию «дорожной карты» развития беспилотного транспорта в России.

Теги: Владимир Путин , беспилотные автомобили , ​«Яндекс»
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