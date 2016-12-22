«Яндекс» продемонстрировал Путину собственный беспилотный автомобиль

Владимир Путин во время презентации прототипа беспилотного автомобиля «Яндекс. Такси» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

​Президенту Путину продемонстрировали беспилотный автомобиль во время посещения им офиса компании «Яндекс». Как передает корреспондент РБК, глава государства убедился, что машина может перемещаться без водителя.

«Яндекс» в данный момент проводит испытания программного обеспечения для беспилотных автомобилей на базе гибридной Toyota Prius+, над которым, по словам источника РБК, работы ведутся с 2016 года. В мае компания опубликовала видео испытаний беспилотника.

Видео: Яндекс

Визит Путина в «Яндекс» был анонсирован 20 сентября. Как сообщила пресс-служба Кремля, главе государства намеревались продемонстрировать разработки компании в области онлайн-сервисов и искусственного интеллекта. В частности, «Яндекс» был намерен показать президенту беспилотный автомобиль собственной разработки.

В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать условия для использования беспилотных автомобилей в России. В том же месяце стало известно, что в Москве открылась трасса для тестирования беспилотного транспорта. В середине августа Росавтодор заявил о проведении испытаний беспилотных грузовиков «КамАЗ» на российских дорогах в 2018 году. Одним из участков испытаний проекта «Караван» определена трасса Казань — Набережные Челны. В начале сентября рабочая группа AutoNet приступила к созданию «дорожной карты» развития беспилотного транспорта в России.