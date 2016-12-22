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ВТБ получил долю в добывающем проекте Мусы Бажаева
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ВТБ получил долю в добывающем проекте Мусы Бажаева
Бизнес, 16:41
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ВТБ получил долю в добывающем проекте Мусы Бажаева

ВТБ получил миноритарную долю в одной из «дочек» «Русской платины», сообщил владелец и президент компании Муса Бажаев.

«С ВТБ мы уже договорились, они получили миноритарный пакет. Сейчас они смотрят, если будет интересно, они останутся в проекте. Сейчас мы обсуждаем большое соглашение, они могут стать нашим основным финансовым партнером. Кто бы ни был нашим финансовым партнером, нам надо привлечь $1,3–1,5 млрд на разработку Черногорского месторождения и «Норильска-1». Всего на освоение этих месторождений нужно $3,7 млрд», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель компании пояснил РБК, что ВТБ приобрел 3% Черногорской горнорудной компании (владеет лицензией на Черногорское полиметаллическое месторождение на Таймыре) в конце июля.

Банк в декабре 2016 года подписал с «Русской платиной» меморандум о стратегическом партнерстве, тогда же сообщалось, что он может получить до 20% в уставном капитале Черногорской ГРК. ВТБ и компания «Русская платина» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в освоении Черногорского месторождения и находящейся рядом с ним южной части месторождения «Норильск-1» (северную часть месторождения разрабатывает «Норильский никель»).

Пока единственным добывающим активом «Русской платины» является россыпное месторождение платиноидов Кондер в Амурской области. В 2020 году компания планирует добывать 2–3 млн т руды на «Норильск-1» и 9 млн т — на Черногорском месторождении. Утвержденные балансовые запасы руды Черногорского месторождения составляют 143 млн т при среднем содержании никеля 0,22%, меди 0,29%, металлов платиновой группы и золота 3,9 г/т.

Теги: Муса Бажаев , «ВТБ Капитал»
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