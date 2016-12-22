ГПУ заподозрила силовиков в незаконной прослушке 114 чиновников

Генпрокуратура Украины ведет досудебное расследование по факту незаконной прослушки 114 чиновников ​должностными лицами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов», — написала Сарган.

По ее данным, незаконные оперативные мероприятия проводились в отношении представителей главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, Госуправделами, судей высших судов и других должностных лиц.

В качестве свидетелей были допрошены подвергшиеся незаконной прослушке должностные лица.

20 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников, включая охрану президента Петра Порошенко​, передавало Еспресо.TV.

В НАБУ назвали данное заявление ложью. «Трудно понять причины, по которым Юрий Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность. Не исключаем, что подобные заявления имеют целью заблокировать создание независимого антикоррупционного суда и дискредитировать Национальное антикоррупционное бюро в глазах общественности и иностранных партнеров», — говорится на странице агентства в Facebook.