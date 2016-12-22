Экс-сотрудник «ВКонтакте» заявил о предложениях по статье о Дурове

Бывший сотрудник компании «Телеграф» Антон Розенберг рассказал РБК о поступающих ему предложениях по публикации его статьи, которая была удалена с платформы Medium.



Розенберг сказал, что уже «получил несколько предложений от тех, кто готов разместить статью у себя».

21 сентября стало известно о том, что статья Розенберга перестала быть доступной на платформе Medium. Розенберг предположил, что текст заблокировали по жалобе. «Пункт правил, на которые они сослались, слишком общий. Оказывается, на Medium нельзя выкладывать скриншоты переписки. Это еще понятное правило, но остальные вообще настолько общие, что по ним можно публиковать только фотографии котиков», — написал он.

В статье, опубликованной 18 сентября, Розенберг утверждал, что его уволили из компании ООО «Телеграф» из-за личного конфликта с братом Павла Дурова Николаем. Автор статьи сообщил, что Николай испытывал симпатию к его будущей супруге. Жена Розенберга Екатерина заявила РБК, что согласна с мнением мужа о том, что именно она стала причиной ссоры.

В своей статье Розенберг отмечал, что его работодатель — компания «Телеграф», которая связана с Telegram, хочет взыскать с него около 100 млн руб. компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны.

При этом 18 сентября основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ООО «Телеграф» не связано с Telegram, однако сотрудники «Телеграфа» «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами ВК». Обвинения Розенберга основатель «ВКонтакте» назвал безосновательными.