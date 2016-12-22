Россия заявила США о пресечении обстрелов российских военных в Сирии

Россия по спецканалу связи сообщила США, что намерена жестко пресекать попытки боевиков сирийской оппозиции обстреливать российский спецназ и сирийские войска под Дейр-эз-Зором. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«По специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (так называемые Сирийские демократические силы. — РБК), будут немедленно пресекаться», — заявил Конашенков. Он добавил, что огневые точки в данных районах будут «сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения».

По словам представителя Минобороны, из районов на восточном берегу Евфрата, где находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам «дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии».

В четверг утром, 21 сентября, Конашенков заявил, что город Дейр-эз-Зор в Сирии будет освобожден полностью в ближайшую неделю. Он отмечал, что в данный момент город на 85% находится под контролем сирийских войск.