Янукович подаст в суд на Луценко из-за слов о миллионах экс-президента

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича готовит иск против генпрокурора Украины Юрия Луценко из-за «систематической дезинформации и введения общественности в заблуждение» о наличии на Украине и за ее пределами «миллионов» бывшего главы государства. Об этом говорится в поступившем в редакцию РБК сообщении адвокатского объединения AVERLEX, представляющего интересы экс-президента.

«Это новый фейк, который распространяет Генеральная прокуратура Украины о конфискации очередных «миллионов Януковича». Точно так же, как и распространенная ранее информация о конфискации $1,5 млрд. У Виктора Януковича есть только счет в Ощадбанке — в Украине, на котором около 28,78 млн грн. И еще один, на котором около 2,26 млн грн. Это личные средства, не являющиеся предметом конфискации», — сказал адвокат Виталий Сердюк.

20 сентября генпрокурор Украины заявил, что в ближайшее время будет объявлено о конфискации $200 млн «денег Януковича», сообщало агентство УНИАН. Луценко также добавил, что до конца 2017 года все дела по финансовым преступлениям, совершенным Януковичем и его окружением, будут переданы в суд.

В августе уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская инициировала открытие дела из-за затягивания публикации судебного решения о конфискации $1,5 млрд, принадлежавших окружению экс-президента.

О том, что руководство Ощадбанка начало перечислять в госбюджет $1,5 млрд со счетов Януковича, в апреле заявил ​секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что деньги экс-президента страны пойдут на «восстановление боеспособности украинской армии».

Деньги были заблокированы 28 января 2015 года Госслужбой финансового мониторинга. Они находились на счетах компаний, связанных с Януковичем и его окружением.