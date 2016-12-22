Туристы рассказали об акции в Барселоне за референдум в Каталонии

Гости и жители Барселоны рассказали РБК, как проходила акция сторонников референдума о дальнейшей судьбе Каталонии. По предварительным данным, в акции, прошедшей 20 сентября, приняли участие до 40 тыс. человек.



Туристка из Казахстана Кристина Ганатаускайте, находящаяся в Барселоне, сообщила РБК, что улицы города патрулирует полиция. «По телевизору показывают страшные вещи, но в центре города относительно спокойно, гулять можно, но очень шумно», — рассказала она.

Катерина, проживающая в Барселоне, сообщила РБК о пролетающих над городом вертолетах. «Я видела его [вертолет] около 14 [часов], тогда из дома вышла, и возвращалась уже в 17 — он тоже там был», — сказала она. По словам свидетельницы, паники и страха у горожан не было. «Вечером в районе 21–22 часов машины сигналили минут пять и люди выходили на балконы — били в кастрюли и по перилам», — пояснила она. Еще одна жительницы Барселоны, Алина Поповичева, отметила в беседе с РБК, что жители стучали по кастрюлям «минут 10–15». «Опасности не было, в центре [была] толпа, но все мирно [прошло]», — пояснила Поповичева.

По словам проживающей в Барселоне Светланы Фаткиной, протестующие не мешали туристам и местным жителям передвигаться по городу. «На улицах было безопасно, но шумно. Была перекрыта улица в центре. Вокруг было много полиции», — пояснила она. Шумность протестов отмечает также туристка из России Светлана Доржиева.

На улицах Барселоны часто можно встретить людей с флагами Каталонии, «привязанными, как плащи», сообщил РБК турист из России Валерий Кириченко. «Видел толпу людей в центре. Кричали лозунги, но все было мирно», — рассказал он.

Никаких предупреждений от органов власти по поводу опасности пребывания в Барселоне не было, рассказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Безопасность в стране оценивает МИД или Роспотребнадзор, по поводу Барселоны никаких предупреждений не было, иначе бы наши органы власти что-то сказали», — пояснила она.

9 июня президент женералитата (региональное правительство. — РБК) Каталонии Карлес Пучдемон призвал жителей провинции принять участие в референдуме 1 октября, на котором будет поставлен вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

Прокуратура Испании в начале сентября заявила, что членам правительства и парламентариям Каталонии, поддержавшим «нелегальный» референдум, будет предъявлено уголовное обвинение. После этого парламент региона принял закон, который должен был подготовить юридическую базу при выходе из состава Испании.

20 сентября в Каталонии прошли аресты 12 сторонников референдума о независимости. В ходе спецоперации был арестован в том числе заместитель вице-председателя женералитата Жозеп Мария Жове. В этот же день в 40 городах Испании состоялись акции протеста сторонников референдума. Наиболее массовый митинг (40 тыс. человек) прошел в центре Барселоны.