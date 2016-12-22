Mitsubishi отзовет более 89 тыс. автомобилей в России

Компания ООО «ММС Рус», официальный дилер Mitsubishi в России, отзывает 89406 автомобилей Mitsubishi ASX. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили ASX, реализованные с июля 2010 года по январь 2016 года. VIN-коды указаны в приложении к сообщению. Причиной отзыва стала проблема со стеклоочистителями. Вода с лобового стекла может попасть на внутренние элементы мотора стеклоочистителя, что может вызвать коррозию внутренних элементов механизма или привести к неисправности мотора «дворников».

Владельцы отзываемых автомобилей могут бесплатно провести ремонт в любом дилерском центре России. Специалисты проверят и при необходимости заменят мотор стеклоочистителя.