Расчеты С-400 отработали прикрытие гражданских целей в Сибири

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) отработали прикрытие гражданских и военных объектов на учениях в Западной Сибири. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«В ходе первого этапа подразделения по тревоге совершили марш в назначенный позиционный район, заступили на учебно-боевое дежурство по отражению массированных ракетных ударов условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки», — говорится в сообщении.

На следующем этапе учений планируется отработать действия по смене позиций, ведению боевых действий и преодолению зараженных участков местности во время марша.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Данный ЗРК предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.