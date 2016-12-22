Ученые обнаружили уникальный космический объект между Марсом и Юпитером

Между Юпитером и Марсом обнаружили космический объект, который сочетает в себе характеристики кометы и метеорита. Об этом сообщает портал Space.com.

По данным портала, объект под названием 288P представляет собой два тела. Его уникальность состоит в том, что космические тела вращаются друг вокруг друга и оставляют при этом след, подобно комете.

Портал отметил, что подобное сочетание ранее никогда не фиксировалось учеными. Данный объект, по мнению специалистов, может помочь ответить на вопросы о формировании планет в Солнечной системе.

В Twitter орбитального телескопа Hubble были опубликованы снимки нового космического объекта.

«Комета или астероид? 288P — это и то и другое», — говорится в подписи к фото.