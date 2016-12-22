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Статью бывшего сотрудника «ВКонтакте» об иске Дурова удалили
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Статью бывшего сотрудника «ВКонтакте» об иске Дурова удалили
Общество, 10:02
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Статью бывшего сотрудника «ВКонтакте» об иске Дурова удалили

Статья ​бывшего сотрудника «ВКонтакте» Антона Розенберга, который заявил об иске к нему связанной с мессенджером Telegram Павла Дурова компании «Телеграф», удалили с платформы Medium.

На своей странице в Facebook Розенберг заявил, что «вероятно, текст заблокировали по жалобе».

«Пункт правил, на которые они сослались, слишком общий. Оказывается, на Medium нельзя выкладывать скриншоты переписки. Это еще понятное правило, но остальные вообще настолько общие, что по ним можно публиковать только фотографии котиков», — написал Розенберг.

Розенберг 18 сентября опубликовал статью, в которой сообщил, что его уволили из компании ООО «Телеграф» из-за личного конфликта с братом Павла Дурова Николаем. По его словам, родственник основателя «ВКонтакте» испытывал симпатию к будущей супруге Розенберга. Жена Розенберга Екатерина заявила РБК, что согласна с мнением мужа о том, что именно она стала причиной ссоры.

В своей статье Розенберг отмечал, что связанная с Telegram российская компания «Телеграф» направила ему иск на сумму около 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны.

Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отверг обвинения своего экс-подчиненного, назвав обвинения «безосновательными».

Теги: Павел Дуров , "ВКонтакте" , Антон Розенберг
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