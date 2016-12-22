На московской ТЭЦ обнаружили муляж взрывного устройства

На ТЭЦ-11 «Мосэнерго», расположенной на востоке Москвы, был обнаружен муляж взрывного устройства. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Согласно сообщению, «предмет, похожий на взрывное устройство» был обнаружен в 05:00 мск в районе запасных ворот (примерно в 50 м от маслохозяйства и 100 м от основного корпуса) около поста № 2.

«Место обнаружения предмета было оцеплено охраной станции, были вызваны подразделения МВД и ФСБ России», — говорится в сообщении.

В 06:20 мск специалисты установили, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и «угрозы не представляет».

В конце января в районе морского порта в Севастополе был обнаружен «подозрительный предмет». После этого полиция начала проверку, которая показала, что это муляж взрывного устройства.

