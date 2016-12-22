NYT узнала о заинтересованности Мюллера майской встречей Лаврова и Трампа

Роберт Мюллер, спецпрокурор США по расследованию возможной связи России с предвыборным штабом Дональда Трампа,​ запросил документы о майской встрече американского лидера с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет газета The New York Times.

По данным источников издания, Мюллер запросил документы о 13-ти «наиболее тщательно расследуемых» действиях Трампа с момента его вступления в должность президента США. В том числе спецпрокурор заинтересовался увольнением бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который также вел «российское дело» о вероятном вмешательстве России в ход предвыборной гонки 2016 года.

Кроме того, Мюллер запросил информацию об обстоятельствах увольнения Майкла Флинна, который был первым советником Трампа по вопросам национальной безопасности, а также о встрече сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницой в прошлом году в Нью-Йорке. Тогда, по данным The New York Times, адвокат планировала передать Трампу-младшему информацию «о здоровье» Хиллари Клинтон.

По сведениям издания, адвокаты Трампа изучают внутреннюю документацию Белого дома и электронные письма его сотрудников, которые могли бы удовлетворить запросы Мюллера. Запросы будут направлены в Белый дом «уже на этой неделе».

Лавров посещал Вашингтон в мае этого года. Встреча главы российского МИД и президента США состоялась на следующий день после увольнения Трампом главы ФБР Коми. По данным The New York Times, в ходе встречи американский президент заявил, что отстранение Коми избавило его от «серьезного давления».