Избитого координатора штаба Навального допросили по делу о нападении

Полиция допросила Николая Ляскина, координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального, по делу о нападении. Об этом руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сообщил агентству «Интерфакс».

По словам адвоката, полиция допросила Ляскина в качестве потерпевшего. «Но вызывает сомнения тот факт, что у потерпевших не пытаются изъять телефон, а у Ляскина хотели», — сказал Жданов. Он добавил, что допрос оппозиционера может завершится по-разному.

«Мы вообще считаем, что может быть провокация. И с учетом сегодняшних заявлений его статус может быть изменен. Увидим», — заключил юрист.

Нападение на Ляскина было совершено вечером 15 сентября. По его словам, нападавший подошел к нему сзади и несколько раз ударил по голове железной трубой, завернутой в газету, после чего скрылся с места происшествия. Ляскин рассказал, что врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство), однако позднее адвокат Ляскина заявил о планах добиться переквалификации дела по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). ​По делу о нападении на оппозиционера задержан футбольный фанат из Санкт-Петербурга Алексей Щербаков, рассказал РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Сам задержанный заявил о том, что его нанял сам Ляскин: по словам подозреваемого, он рассказал руководителю штаба о желании заработать, на что Ляскин «предложил» ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек. В разговоре с РБК оппозиционер опроверг заявление нападавшего об инсценировке и предположил, что таким образом его пытаются дискредитировать.