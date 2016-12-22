Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,34 57,79 EUR Нал. 69,89 69,13 USD Бирж. 58,13 +0,00 EUR Бирж. 69,13 -0,59 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,19 -0,01 BTC/USD Бирж. 3955,40 +62,70 ММВБ 2057,53 +0,42% РТС 1122,43 +1,24% Brent 56,19 +1,43% DJIA 22408,75 +0,17% Nasdaq 6455,46 -0,09% FTSE 7271,95 -0,05%
Избитого координатора штаба Навального допросили по делу о нападении
Лента новостей
В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Эрдогана 23:17, Политика Помощь сверху: почему второй крупный банк попросил ЦБ о санации 23:09, Финансы Земан назвал выступление Трампа в ООН выставлением оценок плохим ученикам 22:37, Политика Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе 22:36, Политика Задорнов раскрыл размер кредитной линии ЦБ для «ФК Открытие» 22:17, Финансы Пенс и Порошенко покинули Совбез ООН перед выступлением Лаврова 22:12, Политика В Карачаево-Черкессии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом 21:54, Общество Педагог в кармане: как технологии станут конкурентами живым учителям 21:49, Свое дело Украина ввела санкции против 18 российских компаний 21:43, Бизнес СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам 21:30, Политика Фонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 млн 21:29, Общество За день в Москве эвакуировали восемь торговых центров 21:21, Общество Новак рассказал об интересе ЛУКОЙЛа к месторождениям в Алжире 21:16, Бизнес Экологическая политика Китая спровоцировала «стальной бум» в России 21:03, Бизнес ФРС США оставила неизменной процентную ставку 21:02, Деньги «Спартак» одержал первую выездную победу в сезоне 21:00, Спорт СМИ узнали об экстренной посадке в Перми самолета китайской авиакомпании 20:52, Общество Порошенко показал в ООН российские военные билеты 20:52, Политика Дуров рассказал о гражданстве Сент-Китса и Невиса 20:36, Общество В Венесуэле запустился обратный отсчет до наступления дефолта 20:26, Экономика СК проверит бизнес расстрелянного делового партнера Марины Сечиной 20:16, Общество Правительство потребовало от госкомпаний отчетов об иностранных «дочках» 20:05, Экономика МВД опровергло связь ареста поджигателей авто юриста Учителя с Поклонской 20:03, Общество Hyundai вернула в Россию модель Sonata 20:02, Бизнес Боевики в Сирии попытались захватить взвод военной полиции России 19:50, Политика СМИ сообщили об эвакуации четырех торговых центров в Москве 19:42, Общество ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу 19:34, Спорт В Эрмитаже отказались проводить реконструкцию штурма Зимнего дворца 19:26, Общество
Избитого координатора штаба Навального допросили по делу о нападении
Общество, 23:47
0
Избитого координатора штаба Навального допросили по делу о нападении

Полиция допросила Николая Ляскина, координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального, по делу о нападении. Об этом руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сообщил агентству «Интерфакс».

По словам адвоката, полиция допросила Ляскина в качестве потерпевшего. «Но вызывает сомнения тот факт, что у потерпевших не пытаются изъять телефон, а у Ляскина хотели», — сказал Жданов. Он добавил, что допрос оппозиционера может завершится по-разному.

«Мы вообще считаем, что может быть провокация. И с учетом сегодняшних заявлений его статус может быть изменен. Увидим», — заключил юрист.

Нападение на Ляскина было совершено вечером 15 сентября. По его словам, нападавший подошел к нему сзади и несколько раз ударил по голове железной трубой, завернутой в газету, после чего скрылся с места происшествия. Ляскин рассказал, что врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство), однако позднее адвокат Ляскина заявил о планах добиться переквалификации дела по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). ​По делу о нападении на оппозиционера задержан футбольный фанат из Санкт-Петербурга Алексей Щербаков, рассказал РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Сам задержанный заявил о том, что его нанял сам Ляскин: по словам подозреваемого, он рассказал руководителю штаба о желании заработать, на что Ляскин «предложил» ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек. В разговоре с РБК оппозиционер опроверг заявление нападавшего об инсценировке и предположил, что таким образом его пытаются дискредитировать.

Теги: нападение , Алексей Навальный , Николай Ляскин
Главное
Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе Политика
Материалы по теме
В нападении на Ляскина заподозрили ранее судимого жителя Санкт-Петербурга Политика
Избитого координатора штаба Навального обвинили в инсценировке нападения Политика
Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального в Москве задержали Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку