Земан назвал выступление Трампа в ООН выставлением оценок плохим ученикам

Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН было похоже на выставление оценок плохим ученикам. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает ​Lidovky.

По словам Земана, речь Трампа была похожа на оценку «непослушных учеников». Чешский лидер подчеркнул, что отношения мирового сообщества не должны основываться на формате «ученик — учитель».

Речь Дональда Трампа прозвучала с трибуны зала заседаний в здании ООН на 72-й сессии Генассамблеи. В ней американский лидер коснулся ключевых международных проблем. В частности, речь шла о ситуации с КНДР, иранской ядерной сделке и конфликте в Сирии. При этом в своей речи Трамп призвал отказаться от вмешательства в дела других стран. Россию во время выступления Трамп упомянул лишь один раз, когда поблагодарил Москву за поддержку санкций против КНДР.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выступление Трампа «примечательное». Он отмечал, что выступление главы США во многом было рассчитано «не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю».