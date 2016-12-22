В Карачаево-Черкессии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом
Общество, 21:54
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В Карачаево-Черкессии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) пассажирский автобус «ПАЗ» врезался в забор частного дома. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по КЧР, в результате инцидента в поселке Красный Восток никто не погиб, однако есть пострадавшие, которые доставлены в Центральную районную больницу Малокарачаевского района.Источник агентства «РИА Новости» в экстренных службах региона указал, что всего в результате аварии пострадали 19 человек. По предварительной версии, сообщил источник, причиной аварии стал отказ тормозов.