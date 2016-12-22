МВД опровергло связь ареста поджигателей авто юриста Учителя с Поклонской

Задержание лидера и двух участников организации «Христианское государство», которых подозревают в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, никак не связано с обращением депутата Госдумы Натальи Поклонской. Это следует из информации, размещенной на сайте МВД.

«Процессуальная проверка информации о возгорании 11 сентября в Староконюшенном переулке Москвы транспортных средств была начата органами внутренних дел незамедлительно после получения сигнала о происшествии», — говорится в сообщении.

В Москве неизвестные подожгли 11 сентября две машины рядом с домом, где работает Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя. Рядом с автомобилями были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».

По подозрению в поджоге 20 сентября задержали лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина и еще двух человек. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Видео: МВД России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что «радикально настроенные лица» были задержаны по ее депутатскому запросу. Данное заявление адвокат Учителя Константин Добрынин назвал «самой смешной новостью сегодняшнего дня».