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МВД опровергло связь ареста поджигателей авто юриста Учителя с Поклонской
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МВД опровергло связь ареста поджигателей авто юриста Учителя с Поклонской
Конфликт вокруг «Матильды», 20:03
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МВД опровергло связь ареста поджигателей авто юриста Учителя с Поклонской

Задержание лидера и двух участников организации «Христианское государство», которых подозревают в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, никак не связано с обращением депутата Госдумы Натальи Поклонской. Это следует из информации, размещенной на сайте МВД.

«Процессуальная проверка информации о возгорании 11 сентября в Староконюшенном переулке Москвы транспортных средств была начата органами внутренних дел незамедлительно после получения сигнала о происшествии», — говорится в сообщении.

В Москве неизвестные подожгли 11 сентября две машины рядом с домом, где работает Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя. Рядом с автомобилями были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».

По подозрению в поджоге 20 сентября задержали лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина и еще двух человек. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Видео: МВД России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что «радикально настроенные лица» были задержаны по ее депутатскому запросу. Данное заявление адвокат Учителя Константин Добрынин назвал «самой смешной новостью сегодняшнего дня».

Теги: МВД , Наталья Поклонская , "Матильда"
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