В Госдуме предложили выплачивать россиянам доходы от полезных ископаемых

В Госдуму внесен законопроект о распределении между гражданами России части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Документ был размещен в базе данных Госдумы.

Авторами инициативы стали несколько депутатов от партии КПРФ. В первую очередь проект касается официально работающих граждан и пенсионеров. Согласно предложению депутатов, в 2018 году уполномоченные органы должны распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы. За каждый последующий год предлагается распределять на 2% больше, чем за предыдущий. Порядок получения гражданином доли должно установить правительство России.

Согласно документу, на получение доходов от недр могут претендовать люди, которые в текущем фингоду году работали не менее девяти месяцев с занесением этого периода в трудовой стаж. Также данным правом могут воспользоваться граждане, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице. Выплаты полагаются и тем, кто получал пенсию, имея «не менее пяти лет трудового стажа».

Авторы проекта рассчитали, что, «в случае своевременного принятия проекта федерального закона» россияне смогут получить в 2018 году около 10 тыс. руб.

Правительство России сообщило, что не поддерживает данный законопроект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Там отметили, что вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся «к регулированию бюджетного законодательства».