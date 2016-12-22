Захарова сочла актера Моргана Фримена жертвой «подставы»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что американского актера Моргана Фримена подставили, как бывшего госсекретаря США Коллина Пауэлла. Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя слова актера о том, что Россия напала на США во время проведения американских президентских выборов.



В понедельник, 18 сентября, американский некоммерческий Комитет по расследованию в отношении России опубликовал видео обращения актера Моргана Фримена, который заявил, что США были атакованы «бывшим шпионом КГБ», президентом России Владимиром Путиным.

«Мы на войне. Нас атаковали. Представьте себе такой сценарий для фильма: бывший агент КГБ, озлобленный за крушение своей родины, задумал курс на отмщение. Он использовал преимущество хаоса и начал взбираться по карьерной лестнице пост-советской России и стал президентом. Он установил авторитарный режим и стал следить за своим заклятым врагом, США. И как настоящий шпион КГБ, он секретно использовал кибератаки для нападения на демократии по всему миру. Он использовал СМИ, чтобы распространять пропаганду и лживую информацию, он убедил людей в демократических обществах не верить в их СМИ, в их политический процесс и даже в своих соседях. И он выиграл. Владимир Путин — этот шпион. И это не сценарий к фильму», — заявил Морган Фриман.



По мнению официального представителя Марии Захаровой, слова актера — «это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства». «А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки», — отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что «недавно» стало известно о прослушке главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. «Понимаете, причем тут Россия? Правильно — легитимации предвыборного беззакония», — написала она. Представитель МИД добавила, что «без внешнего фактора» ситуация в США переросла бы в «новый Уотергейт», а с наличием понятия «зарубежного вмешательства» ситуация идет «в русле национальной безопасности». «Финал будет ярким. Предвкушаю», — заключила Захарова.

Колин Пауэлл стал государственным секретарем США 20 января 2001 года. Выступая в Совете Безопасности ООН 5 февраля 2003 года, за месяц до вторжения в Ирак, он показывал пробирку с белым веществом и заявлял, что в Ираке есть мобильный завод, который занимается производством биологического оружия. Паэлл говорил, что информацию он получил от источника, который руководил одним из таких заводов. Позже выяснилось, что данные сведения были сфабрикованы.

Во вторник, 19 сентября, CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что глава избирательной компании Трампа Манафорт прослушивался ФБР до и после президентских выборов 2016 года. По мнению следователей, он мог попросить Россию помочь с избирательной кампанией, рассказал собеседник телеканала, знакомый с ходом расследования возможного вмешательства России в президентские выборы.