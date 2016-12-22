Лукашенко объяснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отсутствие Владимира Путина на учениях «Запад-2017» в Борисове, пошутив при этом про «попадание снаряда в одно место»

Президент Белоруссии объяснил, почему его российский коллега Владимир Путин не приехал на белорусский этап военных учений «Запад-2017». Об этом сообщает портал Tut.by.

«Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин [будет] на севере, в Ленинградской области, а я — в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений», — заявил Лукашенко. «Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет», — пошутил глава Белоруссии.

Он отметил, что все поставленные перед учениями цели были достигнуты. «Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, участники учений «показали способность наших вооруженных сил Беларуси и России по обороне Союза и интересов наших государств».

Ранее 20 сентября Лукашенко объявил о завершении совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017». Он поздравил участников учений с их успешным завершением и объявил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в учениях на территории Белоруссии.

«Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Это идеологическая составляющая наших учений. Другой нет и быть не должно», — подчеркнул президент Белоруссии.

Видео: Ruptly

Учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября и проходили до 20 сентября. За ходом учений наблюдали около 100 иностранных военных атташе. За ходом маневров также наблюдал президент России Владимир Путин. Он прибыл с визитом на Лужский полигон в Ленинградской области. По словам генерал-полковника Андрея Картаполова, Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу высоко оценили итоги этапа учений.

Видео: РБК

В ходе учений вертолет Ка-52 в результате сбоя выпустил ракету по людям на Лужском полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщало издание 66.ru. Минобороны сообщило, что на опубликованном изданием видео «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени». По данным источника РБК, близкого к Минобороны, инцидент произошел 16 сентября.

В результате ракетного удара пострадали три человека (по информации источника РБК, «не гражданские»), также были повреждены две машины. По словам источника газеты «Коммерсантъ», находившиеся в вертолете летчики будут отстранены от полетов до окончания расследования причин происшествия.