Голодец заявила об «огромном» числе пожилых в России

В России живет «огромное» число людей старше 70 лет, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Число лиц старше 70 лет составляет в Российской Федерации 13 млн 370 тыс. человек, и это огромная цифра», — заявила Голодец в ходе заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере в Подмосковье в среду.

Голодец добавила, что средняя продолжительность жизни в России достигла 72,5 года. По ее словам, этот показатель говорит о необходимости сформировать новую, профессиональную систему ухода за пожилыми людьми. Она подчеркнула, что уход за ними — «не только доброта и внимание», а прежде всего «очень высокий уровень профессионализма», поскольку от профессионализма тех людей, которые заняты организацией ухода и уходом, зависит «активное долголетие».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 13 сентября заявил, что российское правительство выделило регионам из федерального бюджета 6,5 млрд руб. на поддержку неработающих пенсионеров, чей доход меньше регионального прожиточного минимума. По словам Медведева, дополнительное финансирование к пенсии должны получить около 410 тыс. человек.