Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,64 EUR Нал. 69,92 69,18 USD Бирж. 57,93 -0,20 EUR Бирж. 69,52 -0,20 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 4012,00 +119,30 ММВБ 2053,80 +0,23% РТС 1116,64 +0,72% Brent 55,92 +0,94% DJIA 22374,66 +0,02% Nasdaq 6457,29 -0,06% FTSE 7263,13 -0,17%
Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен для младенцев в Англии
Лента новостей
В Москве рядом с бизнес-центром нашли снаряд времен войны 17:38, Общество Стратегам — карты в руки 17:37, Пресс-релизы Захарова сочла актера Моргана Фримена жертвой «подставы» 17:36, Политика Цена нефти Brent из-за ураганов поднялась выше $56 впервые за полгода 17:34, Экономика Дворкович подтвердил переговоры о возможной покупке доли En+ Дерипаски 17:32, Бизнес Поклонская пояснила позицию «не смотрел, но осуждаю» из-за «Матильды» 17:28, Общество Как деятели кино выступали с критикой в адрес властей других стран 17:25, Фотогалерея  Минкультуры нашло пользу в поимке поджигателей авто адвоката Учителя 17:21, Общество Москалькова рассказала о 18 уголовных делах об исчезновении людей в Чечне 17:15, Политика Лукашенко объяснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии 17:12, Политика Власти Петербурга нашли место для сквера Довлатова 17:04, Общество Голодец заявила об «огромном» числе пожилых в России 17:02, Общество Арбитр матча чемпионата России «Тосно» — «Спартак» получил двойку 16:54, Спорт Синоптики пообещали москвичам продолжительное бабье лето 16:51, Общество В Бинбанке сообщили о продлении времени работы отделений на два часа 16:45, Финансы Ростовских шахтеров оштрафовали после обращения к Путину 16:41, Общество Кремль подтвердил визит Путина в офис «Яндекса» 16:34, Политика Конец матрицы: как мировой банковский бизнес перестал быть современным 16:33, Мнение Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен для младенцев в Англии 16:28, Общество МИД выразил протест из-за осквернения в Польше воинских мемориалов 16:23, Политика Путин остался доволен результатами губернаторских выборов 16:20, Политика Владельцы Бинбанка обсуждали с ЦБ возможную санацию в течение года 16:04, Финансы Сергей Бубка отверг обвинения в связях с коррупционерами 16:02, Общество МВД опубликовало видео задержания лидера «Христианского государства» 16:01, Общество Российские туристы рассказали о землетрясении в Мексике 16:00, Общество Шредер предсказал сохранение Крыма в составе России при новом президенте 15:55, Политика Пучков оценил волну звонков о минировании 15:51, Общество Мосгордума одобрила установку памятников Солженицыну и Айтматову 15:48, Общество
Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен для младенцев в Англии
Общество, 16:28
0
Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен для младенцев в Англии

Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен новорожденных в Англии и Уэльсе. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

Это имя заняло восьмое место и сместило по популярности имя Уильям. В 2016 году в Англии и Уэльсе именем Мухаммед назвали 3908 мальчиков.

На первом месте находится имя Оливер (6623 новорожденных), далее следует имя Гарри (5263 мальчика). Третье место занимает имя Джордж (5263 новорожденных), на четвертом месте находится имя Джек (4751 мальчик). Пятерку самых популярных мужских имен замыкает имя Джейкоб (4751 новорожденный).

Среди имен для девочек лидером стало имя Оливия (5017 новорожденных). На втором месте находится Амелия (4777 девочек). Далее следует имя Эмили (3551 новорожденная). Четвертое место занимает имя Исла (3476 девочек). Замыкает пятерку самых популярных женских имен Эйва (3285 новорожденных).

Теги: Великобритания , Дети , имена детей
Главное
Владельцы Бинбанка обсуждали с ЦБ возможную санацию в течение года Финансы
Материалы по теме
В Исландии запретили иностранные имена для лошадей Общество
Путин подписал закон о запрете называть детей цифрами и бранными словами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку