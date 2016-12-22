Шестикратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр, действующий старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отверг обвинения в связях с коррупционерами. Об этом он сообщил агентству НСН.

«Я не совершал ничего противозаконного. Это платеж Валентину Балахничеву за консультационные услуги по расширению турнира «Звезд Шеста» в других городах мира. Le Monde ошибается» — заявил Бубка.

Ранее 20 сентября французская газета Le Monde сообщала, что Бубка мог быть причастен к одной из коррупционных схем.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, 18 июня 2009 года Бубка сделал перевод в размере $45 тыс. на счет находящейся на острове Невис офшорной компании New Mills Investments. Бенефициаром компании тогда выступал казначей IAAF и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

Вечером 18 июня офшорная компания перевела сумму в размере $45 033 компании Pamodzi Sports, подконтрольную Папе Массате Диаку, сыну экс-президента IAAF Ламина Диака.

Французская газета посчитала эти переводы свидетельством «непрозрачных финансовых связей» между Бубкой и Диаком. Сам Ламин Диак был замешан в коррупционном скандале о выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады 2016 года. Комиссия по этике IAAF пожизненно отстранила Диака от работы в спорте в январе 2016 года.

В беседе с РБК Валентин​ Балахничев отметил, что перевод Бубкой 45$ тыс. «никак не связан с выбором столицы проведения Олимпиады 2016 года». По его словам, эти деньги предназначались на разработку программы «Звезды шеста». Сам Балахничев покинул свой пост главы ВФЛА в феврале 2015 года из-за скандала с допинг-пробами российских спортсменов. По данным следствия, Балахничев получил взятку в размере €1 млн за сокрытие результатов положительных допинг-проб.