Мосгордума одобрила установку памятников Солженицыну и Айтматову

Мосгордума одобрила возведение памятников писателям Александру Солженицыну ​и Чингизу Айтматову в столице, сообщает агентство «Москва».

Памятник Солженицыну планируется возвести в сквере между двумя домами по улице Солженицына в Таганском районе Москвы. Его установку профинансирует Русский благотворительный фонд А.Солженицына.

Комментируя в беседе с РБК расходы на сооружение памятника Солженицыну, вдова писателя, президент Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына назвала сумму в 15 млн руб. на изготовление скульптурной части «приблизительной». «Инициатором (изготовления и установки памятника. — РБК) был наш фонд, но большую часть внесет семья — я и мои сыновья. Это же не я определяю сумму. Есть комиссия при Мосгордуме, она состоит из экспертов, эта комиссия отвечает за все памятники в Москве, и они, конечно, знают примерные цены».

По словам Солженицыной, «поскольку конкурс только сейчас объявляют, никто из них не может знать точную сумму, потому что в зависимости от того, какую работу они выберут, в зависимости от этого и будет точная стоимость».

Монумент Айтматову установят вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе за счет средств Министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики.

13 сентября комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы поддержала установку памятников писателям Александру Солженицыну и Чингизу Айтматову.