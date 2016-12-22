Пучков оценил волну звонков о минировании

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что телефонные звонки с предупреждением о минировании зданий, поступающие в различные организации по всей стране, являются серьезной проблемой, сообщает «Интерфакс».

«Это большая и серьезная проблема, МЧС России в соответствии с действующими нормативными документами осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений», — сказал он.

Он отметил, что МЧС помогает при проведении эвакуации, а также оказывает поддержку людям с детьми и пожилым. Общую координацию реагирования осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях и служба МЧС на местах.

С 10 сентября по городам России прокатилась волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. За это время людей выводили из школ, университетов, вокзалов, аэропортов и торговых центров в нескольких десятках городов страны. ​После проверки этих сигналов взрывные устройства обнаружены не были. От действий телефонных террористов уже пострадали жители Москвы, Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов. По данным источника РБК в МВД, ущерб от эвакуации с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб.

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