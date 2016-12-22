Лукашенко объявил об окончании учений «Запад-2017»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом он заявил во время посещения Борисовского полигона на территории Белоруссии, сообщается на сайте Министерства обороны страны.
«Всему личному составу, принимавшему участие в учении «Запад-2017» на территории Беларуси, объявляю благодарность», — заявил Лукашенко. Белорусский лидер поздравил военнослужащих с успешным завершением маневров и пожелал им успехов в службе.
Президент Белоруссии заявил, что учения были проведены «согласно утвержденному замыслу». В рамках маневров были достигнуты поставленные цели, а учебные вопросы были отработаны «с хорошим качеством», пояснил он. «На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что целью совместной военной деятельности Минска и Москвы является защита национальных интересов. Он отметил, что Белоруссия и Россия вместе обеспечивают безопасность Союзного государства и членов Организации договора о коллективной безопасности. По его словам, оба государства «всемерно» поддерживают военный потенциал и принимают меры, чтобы предотвратить военные угрозы, направленные против Белоруссии и России, а также совершенствуют работу региональной группы войск.
«Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Это идеологическая составляющая наших учений. Другой нет и быть не должно», — сказал Лукашенко.
Военные учения «Запад-2017» проводились на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ходом маневров наблюдали около 100 иностранных военных атташе. Как рассказал РБК начальник пресс-службы Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российско-белорусские учения плановые, но не рядовые, а «очень важные».
За ходом учений также наблюдал российский президент Владимир Путин на Лужском полигоне в Ленинградской области. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что российский лидер и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили итоги этапа учений «Запад-2017».