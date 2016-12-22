Лукашенко объявил об окончании учений «Запад-2017»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом он заявил во время посещения Борисовского полигона на территории Белоруссии, сообщается на сайте Министерства обороны страны.

«Всему личному составу, принимавшему участие в учении «Запад-2017» на территории Беларуси, объявляю благодарность», — заявил Лукашенко. Белорусский лидер поздравил военнослужащих с успешным завершением маневров и пожелал им успехов в службе.

Президент Белоруссии заявил, что учения были проведены «согласно утвержденному замыслу». В рамках маневров были достигнуты поставленные цели, а учебные вопросы были отработаны «с хорошим качеством», пояснил он. «На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что целью совместной военной деятельности Минска и Москвы является защита национальных интересов. Он отметил, что Белоруссия и Россия вместе обеспечивают безопасность Союзного государства и членов Организации договора о коллективной безопасности. По его словам, оба государства «всемерно» поддерживают военный потенциал и принимают меры, чтобы предотвратить военные угрозы, направленные против Белоруссии и России, а также совершенствуют работу региональной группы войск.



«Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Это идеологическая составляющая наших учений. Другой нет и быть не должно», — сказал Лукашенко.