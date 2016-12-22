Минстрой заявил об отсутствии влияния санаций на строительную отрасль

Санация банков «ФК Открытие» и Бинбанка не повлияет на устойчивость застройщиков и российский строительный рынок в целом, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в кулуарах Российского инвестиционно-строительного форума, передает ТАСС.

«Мы видели уже определенный опыт, когда банк, который санируется, как правило, никаких серьезных проблем у граждан, которые держали там свои депозиты или брали ипотечные кредиты, не вызывал», — сказал он. По мнению министра, в случае с «Открытием» и Бинбанком «будет то же самое». «Пока у нас опасений таких нет, что это повлияет на нашу отрасль. В крайнем случае будем обращаться в ЦБ», — заключил он.

​ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Она впервые прошла путем вхождения в капитал банка подконтрольного Банку России Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор сообщал, что доля ЦБ в капитале «Открытия» составит не менее 75%, а до 25% останется у предыдущих собственников. При этом в банке уточняли, что это произойдет в том случае, если временная администрация не выявит у «ФК Открытия» отрицательного капитала.



Собственник Бинбанка попросил Центробанк провести санацию кредитной организации через ФКБС утром 20 сентября. ЦБ пообещал в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении банка.